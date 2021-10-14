Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor - Haberler
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Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Renk cümbüşüyle süslenmiş olan gökkuşağı tepeleri görenleri ise büyülüyor.

Erzurum'da eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alan gökkuşağı tepeleri, Yağmur Kayserilioğlu adlı bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi. Adını doğal yapısıyla oluşan rengarenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum'da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor.

(Çağrı Korkmaz-İHA)

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor - Haberler
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