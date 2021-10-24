BURSA (Habermetre) - 24 EKİM 2021

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Gökdere'de yeşil dönüşüm

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle bu dönem kente kazandırmayı planladığı Gökdere Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızlandı.

Bursa'yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente değer katacak Gökdere Millet Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere'nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise rekreasyon alanları bulunacak. TOKİ tarafından Mart ayında yapılan ihalenin ardından alanda başlayan çalışmalar hız kazandı.

Gökdere Millet Bahçesi'nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Bursa'ya yeni nefes

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı sanayileşme, göç ve kontrolsüz yapılaşma yüzünden yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa'yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Gerek altyapının güçlendirilmesi, gerekse çevre kirliliğine yol açan unsurların ortadan kaldırılması noktasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Tüm bunların yanında Bursa'mıza nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel bir örnek. Yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar somut bir adım atılamayan Gökdere Millet Bahçesi'ni de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde Bursa'mıza kazandırıyoruz. Gökdere Millet Bahçesi tamamlandığında yapılaşmanın yoğun olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimize büyük değer katacak" diye konuştu.

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