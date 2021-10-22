GÖKÇEKAYA'YA YENİ KAYNAK SUYU

ESKİ Genel Müdürlüğü, Alpu ilçesi Gökçekaya Mahallesi'nde kaptaj çalışmaları ile yeni kaynak suyuna ulaştı.

İçme ve kullanma suyuna ihtiyaç duyulan mahallelerde yapılan keşif ve tespitler çerçevesinde kaptaj çalışmalarına devam eden ESKİ ekipleri, yaz aylarında kuraklık ve sulama nedeni ile suyun yetersiz geldiği Gökçekaya Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarında içme ve kullanma suyuna ulaştı. Kısa sürede kullanıma uygun suya ulaşan ekipler mevcut içme ve kullanma suyu hattına bağlantıları sağlayarak mahalleye verilen su miktarını da arttırdı.

Gökçekaya Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kavak, mahallenin su sorununun çözüldüğünü belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

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