Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak - Haberler
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Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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