Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi - Haberler
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Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan iki feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan iki feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki iki seferin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'da yapılması planlanan tarifeli seferler geçici olarak iptal edildi.

Diğer seferlerde aksama bulunmuyor.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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