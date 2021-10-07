Gökçeada Belediye Meclisi'nden, Yıldız Koy'da 'yapılaşma' için kritik karar

Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor. İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı. Geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000'lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP'li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AK Parti'li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı. Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek. Planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak.

CHP Gökçeada Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Sualtı Milli Parkı olması nedeniyle de Yıldız Koy'un sadece Gökçeada için değil, Türkiye için dünyada çok özellikli bir alan olduğunu ifade eden Aydın, "Sualtı florası açısından çok zengin bir yer. Aynı zamanda bu yapılaşmaya açılmak istenen bölge 2'nci derece arkeolojik sit bölgesi. Buranın yapılaşmaya açılması çok yanlış. Yıldız Koy göz bebeği durumundadır. Burada hiçbir yapılaşma olmaması gerekli. Şu andaki başkan ve meclis aslında emsallerde iyileştirme yaptı. Yüzde 40- 45'lerde olan emsalleri yüzde 20'lere kadar çekti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim grubumuz için yeterli değil. Biz kesinlikle burada hiçbir yapılaşmanın olmamasını istiyoruz. Bu konu meclisin sorunu değil, bu 2010 yılına dayanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın burayı imara açmasının sorunu. Sorunun da oradan çözülmesini umuyoruz. Bu kararımız Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gidecek. Kurulun vereceği karar çok önemli. Umarım onaylanmaz. Konuyu yargıya taşımayı düşünüyoruz" dedi.