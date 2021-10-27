Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadaki "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadaki "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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