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GO Sharing'den Türkiye'ye açılma planı

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
GO Sharing'den Türkiye'ye açılma planı

Paylaşımlı moped uygulaması GO Sharing, saatte 45 kilometre hıza çıkabilen e-mopedleri ile İstanbul'un trafik ve park sorununa alternatif çözüm sunmayı amaçlıyor.

İSTANBUL (AA) - Paylaşımlı moped uygulaması GO Sharing, saatte 45 kilometre hıza çıkabilen e-mopedleri ile İstanbul'un trafik ve park sorununa alternatif çözüm sunmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 binden fazla elektrikli mopedi ile 30 Avrupa şehrinde faaliyet gösteren Hollanda merkezli paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, İstanbul'da da faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

GO Sharing'in Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almanya'da faaliyet gösteren yeşil renkli mopedleri şehir içinde saatte maksimum 45 kilometre hızla seyahat etme olanağı sağlarken bu sistemi, geçerli bir sürücü ehliyetine (M, A veya B sınıfı) sahip olan herkes, kolaylıkla kullanabiliyor. Paylaşımlı e-mopedler, kayıt ve açılış ücreti olmadan dakika başına ücretlendirilerek 7/24 kiralanabilecek.

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir dünya yaratmayı amaçlayan GO Sharing, paylaşımlı mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek istiyor ve mobiliteye yönelik küresel tutumu; araç sahipliğinden kullandığın kadar öde modeline doğru değiştirmeyi hedefliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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