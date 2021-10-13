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GMİS Armutçuk Şubesi kongre kararı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
GMİS Armutçuk Şubesi kongre kararı aldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nde olağanüstü kongre yapılmasına karar verildi.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nde olağanüstü kongre yapılmasına karar verildi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri ile kendilerine sahte sağlık raporu temin ettikleri iddiasıyla 308 kişi hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik yapmak" suçlamasıyla dava açıldı.

Yaşanan bu olayların ardından, iddiaya göre delegeler arasında huzursuzluk yaşandığı öğrenildi. Armutçuk şubesinin olağanüstü genel kurula gitmesini isteyen maden işçileri yeterli imzayı toplayarak sendika binasına gitti. Genel Merkeze sunulan imzaların ardından GMİS Yönetimi, Armutçuk Şubesi'nde 31 Ekim 2021 Pazar günü genel kurul yapılmasına karar verdiği öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genel kurul için yeterli olacak üye sayısının 5'te 1 imza sayısına ulaşılmış. Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. 31 Ekim günü yeni bir yönetim oluşturarak kongreye gireceğiz." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

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