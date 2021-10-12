Glatasaray İstanbul maçı hangi kanalda? Glatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Galatasaray, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray İstanbul maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbul maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da GS TV'dan canlı yayınlanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da GS TV'dan canlı yayınlanacak.

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