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"Giyinmek Artık Daha Pahalı Olacak"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sektör yetkilileri, hazır giyim sektörünün, pamuk fiyatlarındaki yükseliş; enerji ve lojistikle ilgili sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini bu sıkıntıların da bir süre sonra tüketicilere daha yüksek etiketlerle yansıyacağını söylüyor.

Sektör yetkilileri, hazır giyim sektörünün, pamuk fiyatlarındaki yükseliş; enerji ve lojistikle ilgili sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini bu sıkıntıların da bir süre sonra tüketicilere daha yüksek etiketlerle yansıyacağını söylüyor

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