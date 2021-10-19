"Giyinmek Artık Daha Pahalı Olacak"

Sektör yetkilileri, hazır giyim sektörünün, pamuk fiyatlarındaki yükseliş; enerji ve lojistikle ilgili sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini bu sıkıntıların da bir süre sonra tüketicilere daha yüksek etiketlerle yansıyacağını söylüyor

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