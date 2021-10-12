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giybi X Yonca Çallı Sonbahar/Kış Koleksiyonu n11'de

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
giybi X Yonca Çallı Sonbahar/Kış Koleksiyonu n11'de

Alışveriş platformu n11.com'un moda markası giybi, Yonca Çallı iş birliğiyle renkli, şık ve göz alıcı bir koleksiyona imza attı.

Alışveriş platformu n11.com'un moda markası giybi, Yonca Çallı iş birliğiyle renkli, şık ve göz alıcı bir koleksiyona imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com'un moda markası giybi ile Renk Danışmanı & Moda Yazarı Yonca Çallı iş birliği sonucunda ortaya çıkan giybi X Yonca Çallı Sonbahar/Kış Koleksiyonu, tüm kadınlara hitap ediyor.

Kadınların karakterleri, enerjileri, özgüvenleri ve ışıltıları ilham alınarak tasarlanan parçalar, sonbaharın ve doğanın renklerine karışıyor.

44 parçadan oluşan koleksiyon, zamansız parçaların yanı sıra, parlaklık dozu yüksek kumaşlardaki body'ler, deri korsaj takımlar, metalik yansımalı etekler, neon tüy detaylarıyla ön plana çıkan jean ve blazer ceketler ve 'Less is More' manifestosunu yıkan asimetrik kesim payetli etekler ve neon renklerdeki tüylü üstlerle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yonca Çallı, "giybi X Yonca Çallı Koleksiyonunu tasarlarken kadınları hayal ettim; içlerindeki güçlü enerjiyi, benzersiz karakterlerini ve birbirinden farklı zevklerini. Rahatlıkla söyleyebilirim ki benim de ilham kaynağım kadınlardır." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonda, sezonun olmazsa olmazı renkli oversize kabanlar, sezonun trend rengi kahve tonlarındaki deri trençkotlar, manşetlerdeki tüy detayıyla ön plana çıkan çarpıcı tonlardaki blazer ceketlerin yanı sıra, gündüz şıklığına eşlik eden triko elbiseler, paçasındaki tüylerle hareket kazanan jeanler ve maskülen gömlekler öne çıkıyor.

Gece ise davette, akşam yemeğinde veya partide tercih edilebilecek ince askılı zamansız saten elbiseler, tüylü üstler, payetli etekler, silver ışıltılı pantolonlar, deri korsajlar ve transparan body'ler sonbahar kış sezonuna hareket katıyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: giybi X Yonca Çallı Sonbahar/Kış Koleksiyonu n11'de - Haberler
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