Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor - Haberler
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Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Çeşitli firmaların ve gönüllülerin desteğiyle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri temin ederek iyilik köprüsü vazifesi gören Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne bağlı olan Giy-Çık Mağazası yüzlerde tebessüm olmaya devam ediyor.

Çeşitli firmaların ve gönüllülerin desteğiyle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri temin ederek iyilik köprüsü vazifesi gören Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne bağlı olan Giy-Çık Mağazası yüzlerde tebessüm olmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde açılan ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Giy-Çık yeni dönemde de öğrencilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürüyor. Öğrencilerin rahatlıkla ulaşabilmesi açısından kampüsün içinde yer alan Giy-Çık Mağazası, kısa zamanda öğrencilerin memnuniyetini kazandı.

"Paylaşırsan yenilenir" sloganıyla yola çıktı

Giy-Çık, çeşitli firmalar tarafından teslim edilen yeni ürünleri, az kullanılmış veya kullanılmamış kıyafetleri, kitapları, aksesuarları, ayakkabı ve çantaları öğrencilerle buluşturmak için aracı oluyor. "Paylaşırsan Yenilenir" sloganıyla yola çıkan Giy-Çık; mağaza projesi kapsamında bağışçılardan gelen giysileri öğrencilere hem giycik.atauni.edu.tr adresi üzerinden hem de mağaza aracılığıyla teslim ediyor. Gönüllü çalışanları tarafından öğrencilerin istediklerini aldıktan sonra kayıtlarını yaparak onları uğurlayan Giy-Çık ekibi, farklı türden sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz hazırlık kitapları temin etmenin yanında onların ilgi alanlarıyla alakalı kitapları alma imkanı da sunuyor.

Yakın zamanda terzi bölümünün de açılması planlanan Giy-Çık mağazasında tekstil ve moda tasarımı öğrencilerinden alım yapılarak hem mevcut kıyafetlerin talep eden öğrencilere göre dizayn edilmesi hem de farklı ürünler üretip öğrencilerin istek ve arzularına cevap verilmesi hedefleniyor.

Rektör Çomaklı: "Paylaşmanın kıymetini bilen bir üniversiteyiz"

Bilimsel projelere ve akademik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Aziz milletimize duyduğumuz minneti göstermek ve üstlendiğimiz vicdani sorumlulukları yerine getirmek adına eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanında sosyal sorumluluk projelerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda tanzim ettiğimiz Giy-Çık Mağazamızda ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilerimize büyük Atatürk Üniversitesinin şefkatiyle yaklaşıyoruz. Üniversitemizin değerli mensupları başta olmak üzere gönüllülük esasına dayalı bu sisteme destek olan herkesin katkılarıyla öğrencilerimizin yüzünde tebessüm olmayı da sürdürüyoruz. Bu vesileyle yardımlaşmanın ve paylaşmanın kıymetini bilen bir üniversitede görev yapmanın mutluluğunu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyor, büyük bir aile olduğumuzu gösterdikleri için tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor

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