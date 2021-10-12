Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Futbolcularla Söyleşi

20 Ekim 2021 Çarşamba günü Saat: 13. 00'te Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve beraberindeki futbolcular, üniversitemiz öğrencileriyle söyleşi yapacaklar.

Söyleşi esnasında kura ile belirlenecek üç öğrencimize Giresunsporlu futbolcuların imzalı forması hediye edilecek.

Güre Yerleşkesi Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapılacak söyleşiye tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri