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Giresun Valiliği Üniversite Öğrencileri İçin Seferber Oldu

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Giresun Valiliği Üniversite Öğrencileri İçin Seferber Oldu

Giresun Valiliği, üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilmesinin ardından gündeme gelen yurt sorununun çözümü için seferber oldu.

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Valiliği, üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilmesinin ardından gündeme gelen yurt sorununun çözümü için seferber oldu.

ÖZEL YURTLAR KYK YURDUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi talimatı üzerine Vali Enver Ünlü konunun bizzat takipçisi olarak Giresun'daki yurt kapasitesinin verimli olarak kullanılması için çalışma başlattı.

Vali Enver Ünlü'nün Başkanlığında yapılan "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu" toplantısında alınan karar gereğince kamu misafirhaneleri öğrencilere açılarak, ilgili kurumlardan barınma sorunu yaşanmaması için çalışma başlatması istendi.

Alınan gececi tedbirlere ilaveten kalıcı çözüm olarak özel yurt yöneticileri ile de bir araya gelinerek toplantılar yapıldı. Toplantılarda yapılan görüşmeler sonucunda başta fiyat indirim dahil olmak üzere öğrencilere gerekli kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı.

Giresun'da üniversite öğrencilerinin yurt sorununun kalıcı çözümü için Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarına ilaveten özel yurtlar kiralanarak, KYK tarifesinden öğrencilere hizmet verilmeye başlandı.

KIZ ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU YOK

Giresun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarında 3 Bin 400 yatak kapasitesi bulunmakta olup yurt başvurusu yapan kız öğrencilerinin tamamına barınma imkanı sağlandı.

Giresun'da erkek öğrencilerin Devlet yurdu talebinin fazla olması, özel kız öğrenci yurtlarında ise atıl kapasitenin bulunmasından dolayı, özel kız yurtlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına kiralanması için çalışma başlatılarak, Vali Ünlü'nün talimatıyla kurulan komisyon tarafından yurtlarda inceleme yapıldı.

ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN 810 EK KAPASİTE

Giresun Valiliğinin teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca kiralanan 2 öğrenci yurdu ile özel yurt sahibi İsmail Çelebi'nin bedelsiz olarak tahsis ettiği bir yurt erkek öğrencilerin kullanımına açıldı. Üç yurt ve uygulama otelinin öğrenciler için hizmete konulmasıyla erkek öğrenciler için 810 ek yatak kapasitesi daha sağlanmış oldu.

İYİLEŞTİRME YAPILAN GİRESUN YURDU YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Giresun Öğrenci Yurdunda devam eden tadilat ve iyileştirme çalışmaları da tamamlanarak 11 Ekim Pazartesi günü yurt hizmete açıldı.

Vali Enver Ünlü tarafından yakından takip edilen çalışmalar sonucunda 251 öğrenci kapasiteli yurt, pandemi kurallarına uygun şekilde baştanbaşa yenilendi.

VALİ ÜNLÜ GİRESUN ÖGRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ

Vali Enver Ünlü de 11 Ekim Pazartesi günü Giresun Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ünlü, öğrencilere her zaman onların yanında olduğunu söyleyerek, kaldıkları yurdun koğuş sisteminden çıkartılarak hizmet kalitesi ve standardı yüksek bir yurt haline getirildiğini, geleceğimizin sahibi gençlerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için gerekli olan ortamların sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

7255 ÖĞRENCİ KYK YURDUNDA

Yapılan düzenlemelerle Giresun ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında yatak kapasitesi 7 Bin 255'e yükseldi.

Vali Enver Ünlü, Giresun Yurdunda üniversite öğrencilerimizle bir araya geldi.

Programda öğrencilerimizle hasbihal eden Valimiz, onların sorun ve taleplerini dinleyerek yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi. pic. twitter. com/kJz7Bsoseo

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) October 11, 2021

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