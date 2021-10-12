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Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, gazetecilerle bir araya geldi

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GİRESUN (AA) - Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kızılay, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte görev yapan gazetecilerin istek ve taleplerini dinledi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Giresun'da 3 aydır görev yaptığını belirten Kızılay, güven esasına dayalı bir sistemle çalışmalarını sürdürüldüklerini söyledi.

Kızılay, Giresun halkından, sürdürülen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli desteği sağlamalarını istedi.

Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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