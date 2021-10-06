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Giresun'daki kablo hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'daki kablo hırsızları tutuklandı

Giresun'da 300 metre bakır kablo çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da 300 metre bakır kablo çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Giresun'un Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde jandarma personelinin devriyesi sırasında durumlarından şüphelenilen motosikletli 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar M.Ş., O.Ş. ve A.Ş.'nin 150 metre kabloyu keserek çaldıklarını ve kabloyu yakarak bakır kısımlarını aldıkları öğrenildi. Ayrıca aynı şüpheliler yaklaşık 15 gün önce de 150 metre telefon kablosu daha kestiklerini itiraf etti.

Şüphelilerden M.Ş. ve O.Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı 18'den küçük olan A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GİRESUN

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