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Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

Giresun Sağlık İl müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'na kurulan aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

GİRESUN (İHA) - Giresun Sağlık İl müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'na kurulan aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 ay önce Giresun Atatürk Meydanı'na kurulan koronavirüs (Covıd-19) ile mücadelede bilgilendirme ve aşı çadırına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde çadıra gelen sağlık görevlileri çadırın içerisine girdiklerinde her tarafın dağıtıldığını, malzemelere zarar verildiğini ve tuvaletin yapıldığını gördü. Bunun üzerine Polis Karakoluna giden görevliler, ifade vererek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Giresun'daki aşı çadırına zarar verildi

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