Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri cezaevine gönderildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.A. ve O.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 350 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile 96 tabanca fişeği elde edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, O.T. için adli kontrol kararı uygulandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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