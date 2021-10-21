Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda T.B.E ve H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 438 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri