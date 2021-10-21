Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda T.B.E ve H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 438 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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