Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Y.G.M. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Üst aramalarında 36,1 gram esrar, 49,2 gram skunk, 20,4 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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