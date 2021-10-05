Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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