Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 20.10.2021 günü Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada; T.B.E. ve H.Y. isimli şüpheli şahıslardan 438 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan T.B.E. ve H.Y. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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