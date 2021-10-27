Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeğenli köyünde E.T'nin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 25 gram kubar esrar, 10 gram sentetik kannabinoid ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

E.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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