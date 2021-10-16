Giresun'da minibüsün traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, minibüsün traktör römorkuna çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, minibüsün traktör römorkuna çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametinden Şebinkarahisar yönüne giden Ünsal Sarıgül idaresindeki 28 M 7114 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Selman Karakaya yönetimindeki 58 EK 837 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki Edanur Sarıgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Ünsal Sarıgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri