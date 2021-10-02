Giresun'da kaldırıma çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'un Bulancak ilçesinde panelvanın kaldırıma çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
TRABZON (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde panelvanın kaldırıma çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçüklü köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon yönüne giden Cevdet Oturak (44) yönetimindeki panelvan kaldırıma çarptı.
Kaza yerinde kalbi duran sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan yaralılar Nazlı (39), Murat Selim (6) ve Ali Asaf Oturak (3) kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri