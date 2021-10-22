Giresun'da kaçakçılara darbe

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan son operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

KOM tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve men etmek amacı ile 21.09.2021 ve 21.10.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5607 SKM suçu kapsamında meydana gelen toplam 8 olayda 9 şahıs yakalandı.

Yapılan yakalamalarda; 81 bin 400 dal sahte TAPDK bandrollü/kaçak boş makaron, 16 bin 200 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 160 kilo açık kıyılmış tütün, 16 paket içerisinde toplam 16 kg sahte TAPDK bandrollü tütün, 15 litre açık/el yapımı içki, 15 litre etil alkol, 1 şişe gümrük kaçağı içki, 3 adet damıtma amacıyla kullanılan plastik bidon ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. - GİRESUN