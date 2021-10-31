Giresun'da kablo hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Torçan köyünde 700 metre uzunluğundaki telefon kablosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına Bulancak ilçesine bağlı Torçan köyü sınırları içerisinde 700 metre uzunluğunda telefon kablosunun çalındığı ihbarı yapıldı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Giresun JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari araştırma neticesinde G.Ö. (19), S.Ö. (25) ve O.Ö. (30) isimli şahısların ellerinde bulunan 108 kilo telefon kablosu bakırını Bulancak ilçesinde bir hurdacıya satmaya çalıştıkları tespit edildi. 3 şüpheli, 28 AK 759 plakalı araçla geldikleri hurdacıda bakır telleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. S.Ö. ve O.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GİRESUN

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