Giresun'da hırsızlık iddiası

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde 3 kişi hırsızlık iddiası ile gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Direkbükü köyünde N.A'nın evinden iki motorlu odun testeresi ve ot biçme motoru çalındı.

Jandarma ekipleri, N.A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen T.A, U.C. ve Ö.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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