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Giresun'da, haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da, haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor

Giresun'da, haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temel gıda maddeleri, kömür, gübre gibi ürünler başta olmak üzere il genelinde bulunan yerel ile ulusal zincir marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetim ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 20 Eylül'den itibaren toplam 60 firmada yaklaşık 150 ürünün incelendiği, 10 üründe aykırılık tespit edildiği, idari yaptırım uygulandığı aktarılarak, "Haksız fiyat artışı olan ürünlerin tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca yapılan incelemeler sonucunda fahiş fiyat kanaatine varılan işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Giresun Valiliğince ticaret, tarım ve orman, sağlık müdürlükleri ile İl Özel İdaresi personelinden oluşan komisyonun yaylalarda kasap, manav ve marketlerde haksız fiyat artışı, etiket denetimleri gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İl müdürlüğümüzce yapılan denetimler marketlerde, perakende ve toptan satış işletmelerinde il genelinde rutin olarak etmektedir. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini il müdürlüğümüze, ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilirler." ifadesine yer verildi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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