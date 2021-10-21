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Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs tutuklandı.

Başkasına ait banka kartının kullanılması suretiyle yarar sağlamak suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.T'nin, Bulancak ilçesi Talipli köyünde saklandığı belirlendi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T'yi gözaltına aldı.

A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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