Giresun'da haberleşme kablolarını keserek çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesine bağlı Torçan köyünde 700 metre uzunluğundaki haber leşme kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.Ö. (19), S.Ö. (25) ve O.Ö. (30) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö. ve O.Ö. tutuklandı, G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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