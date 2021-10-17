GİRESUN (AA) - Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

Şahıslardan 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.