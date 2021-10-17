Giresun'da 'güzelavrat' otundan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Giresun'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da

Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

Şahıslardan 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da 'güzelavrat' otundan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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