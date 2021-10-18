Giresun'da 'güzelavrat' otundan zehirlenen 3 kişi daha taburcu edildi - Haberler
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Giresun'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 3 kişi daha taburcu edildi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da

Giresun'da "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlenen 8 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, birinin tedavisi sürüyor.

GİRESUN (AA) - Giresun'da "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlenen 8 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, birinin tedavisi sürüyor.

Rahatsızlanarak başvurdukları Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.

Söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kentte 16 Ekim akşamı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, ayrıntılı tetkiklerde "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenmiş, 4'ü dün taburcu edilmişti.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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