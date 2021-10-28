Giresun'da fındık hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da fındık hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da fındık hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Çamlık köyünde, 250 kilogram fındığın çalınmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu olayın failleri oldukları iddiasıyla C.K. ve M.E. gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında yapılan araştırmada, "nitelikli yağma" suçundan da aramalarının bulunduğu anlaşıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet