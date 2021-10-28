Giresun'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da bir kişi, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
GİRESUN (AA) - Giresun'da bir kişi, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kavaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hüseyin Demir'in (65) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde inceleme yapan ekipler, Demir'in cesedini buldu. İlk incelemeye göre, Demir'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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