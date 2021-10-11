Giresun'da Çağdağ köyündeki afet konutlarında ihale sürecine geçildi - Haberler
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Giresun'da Çağdağ köyündeki afet konutlarında ihale sürecine geçildi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da Çağdağ köyündeki afet konutlarında ihale sürecine geçildi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinden etkilenen Çaldağ köyünde yapımı planlanan afet konutlarının ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinden etkilenen Çaldağ köyünde yapımı planlanan afet konutlarının ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sel afetinden etkilenen bölgelerden birinin de merkeze bağlı Çaldağ köyü olduğunu belirtti.

Burada 24 konut ve 19 iş yerinin yer alacağı konut projesinin uygulanacağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Çaldağ'da yaşanan afet sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın yarasını sarmak için diğer bölgelerimizde olduğu gibi burada da çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştır. Yapımı planlanan konutların yakınından geçen derenin ölçümleri, tespitleri ve raporların ilgili kurumlardan onay süresi dolayısıyla konut yapımına diğer ilçelerimizdeki kadar hızlı başlanamamış olsa da şimdi tüm ön çalışmalar tamamlanmış, projeleri onaylanmış ve TOKİ İhale Dairesine sevk edilmiştir."

Milletvekili Öztürk, sürecin hızlandırılarak çok yakın tarihte ihale edilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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