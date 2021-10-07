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Giresun Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

Giresun Belediyesi'nce vatandaşların evlerinde kullanmadığı eşyalar üniversite öğrencilerine ulaştırılıyor.

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi'nce vatandaşların evlerinde kullanmadığı eşyalar üniversite öğrencilerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal destek kapsamında vatandaşların kullanmadıkları eşyalar evlerinden alınarak ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine veriliyor.

Vatandaşlar belediyenin 05346692828 nolu WhatsApp ihbar hattını arayarak evlerinde ihtiyaç dışı olan beyaz eşya, her türlü mobilya, koltuk, halı, battaniye, mutfak araç gereçleri gibi eşyaları bağış yapabileceğini iletiyor. Çağrının ardından belediye ekipleri, ilgili adrese giderek eşyaları teslim alıyor ve başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinde kullanmadıkları eşyaları üniversite öğrencilerine vermelerini istedi.

Yarının önemli noktalarında yer alacağına inandıkları üniversite öğrencilerine imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Şenlikoğlu, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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