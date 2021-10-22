Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi ekipleri şehir genelinde aciliyet sırasına göre altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güre Mahallesi 165 Nolu Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması, Gemilerçekeği Mahallesi Gürbüz Sokak'ta içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca, Gedikkaya Mahallesi 98 Nolu Sokak'ta kanalizasyon hattı tamiratı, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak'ta yağmur suyu hattı geçişi, Hacımiktat Mahallesi Tabaklar Sokak'ta ise yağmur suyu hattı çalışması yürütülüyor.