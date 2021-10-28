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Girdiği evden önce anahtarı sonra otomobili çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Girdiği evden önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği evden önce anahtarı sonra da kapının önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalan şüpheli yakayı ele verdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği evden önce anahtarı sonra da kapının önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalan şüpheli yakayı ele verdi.

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren şüpheli önce anahtarı, ardından da ikamet önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde çaldığı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklandı. - KOCAELİ

Girdiği evden önce anahtarı sonra otomobili çaldı

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