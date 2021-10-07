Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, hırsızlık için girdiği 2 evin sahipleriyle karşılaşınca kaçan Seyit Ö. (39), polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da, hırsızlık için girdiği 2 evin sahipleriyle karşılaşınca kaçan Seyit Ö. (39), polis ekiplerince yakalandı. Ev sahiplerinin teşhis edip, şikayetçi olduğu Seyit Ö., mahkemece tutuklandı.

Olay, gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Ö., hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibi Neriman Ü. ile karşılaştı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, 1 saat sonra aynı mahalledeki Hatice A.'ya ait eve girdi. Burada eline geçirdiği cüzdandaki paraları almaya çalışan Seyit Ö.'yü karşısında gören ve panik yaşayan kadın da çığlık attı. Sesler üzerine evden kaçan Seyit Ö., ihbarla bölgeye gelen polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerin incelemelerinde Seyit Ö.'nün, bir miktar para aldığı tespit edildi. Ev sahipleri, teşhis ettikleri Seyit Ö.'den şikayetçi oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seyit Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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