Gine'de devrik hükümetin yurt dışındaki üyeleri için yakalama emri çıkartılacağı iddia edildi

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbenin ardından, devrik Alpha Conde hükümetinin mali ve idari kademelerinde görevli olup yurt dışında bulunan yaklaşık 50 kişi için uluslararası yakalama emri çıkartılacağı öne sürüldü.

"Confidentiel Afrique" isimli haber sitesinin iddiasına göre, Gine'de darbe sonrası süreçte cumhurbaşkanı olarak yemin eden Mamady Doumbouya, Conde hükümetinin mali ve idari kademelerinde yer alan 518 isimle bire bir görüşecek.

Görüşmelerin yarından itibaren peyderpey yapılması planlanıyor.

Öte yandan Doumbouya, yine Conde hükümetinin çeşitli kademelerinde görev yapan ve 5 Eylül'deki darbe sırasında ülke dışında bulunan yaklaşık 50 kişi hakkında da uluslararası yakalama emri çıkartacak.

Gine'de askeri darbe

Gine'de, Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.