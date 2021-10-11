GIDANI İSRAF ETME, EMEĞİNİ İSRAF ETME
GIDANI İSRAF ETME, EMEĞİNİ İSRAF ETMEOluşturulma Tarihi : 11. 10. 2021 Duyurular Tarihe Yolculuk Bursa Gezisi Online Başvuru Mahmutbey Mahallesi, 2595 sokak, No: 10, 1763 ada, 10... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI Bağcılar Belediyesi'nden Üniversiteyi Yeni Kazananlara...
BURSA (Habermetre) - GIDANI İSRAF ETME, EMEĞİNİ İSRAF ETME
Oluşturulma Tarihi : 11. 10. 2021 Duyurular Tarihe Yolculuk Bursa Gezisi Online Başvuru Mahmutbey Mahallesi, 2595 sokak, No: 10, 1763 ada, 10... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI Bağcılar Belediyesi'nden Üniversiteyi Yeni Kazananlara... 15 Temmuz Mahallesi - Plan Tadilatı, 2566 Ada - 60... Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Kurs Kayıtları Başladı Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti 1 2 3 4 5 6 7 8
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