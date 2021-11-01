Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesi
Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4616 ada 1 parselde bulunan Gıdacılar Sitesi 2 Nolu Bağımsız bölümde yer alan zemin+asma kattan oluşan işyeri kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
KÜTAHYA (Habermetre) - Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4616 ada 1 parselde bulunan Gıdacılar Sitesi 2 Nolu Bağımsız bölümde yer alan zemin+asma kattan oluşan işyeri kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
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