Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesi - Haberler
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Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesi

Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4616 ada 1 parselde bulunan Gıdacılar Sitesi 2 Nolu Bağımsız bölümde yer alan zemin+asma kattan oluşan işyeri kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

KÜTAHYA (Habermetre) - Gıdacılar Sitesi İşyeri Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4616 ada 1 parselde bulunan Gıdacılar Sitesi 2 Nolu Bağımsız bölümde yer alan zemin+asma kattan oluşan işyeri kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

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