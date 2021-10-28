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Gıda işletmeleri ve marketler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gıda işletmeleri ve marketler denetlendi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından kentte gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından kentte gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliği kapsamında Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri kent merkezindeki gıda işletmeleri denetime tabi tuttu. Denetimde özellikle gıda madenlerinin son kullanma tarihlerine ve gramajları gibi hususlar üzerinde durulurken bakanlığın standardına uygun olmayarak üretim yada satış yapan işletme ve marketlere cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Gıda işletmeleri ve marketler denetlendi

Gıda işletmeleri ve marketler denetlendi

Gıda işletmeleri ve marketler denetlendi

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