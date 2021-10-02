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Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor Coğrafi işaretli ürünleri ile geliştirilen tarifler uygulandı Bodrum Belediyesi IDEMA Gıda Girişimciliği Programı, Diyetisyen Elvan Odabaşı'nın yeni nesil gıda mutfak atölyesi ile devam ediyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor

Coğrafi işaretli ürünleri ile geliştirilen tarifler uygulandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi IDEMA Gıda Girişimciliği Programı, Diyetisyen Elvan Odabaşı'nın yeni nesil gıda mutfak atölyesi ile devam ediyor. En zengin bitkisel protein kaynaklarının neler olduğunun konuşulduğu mutfak atölyesinde ülkemizin coğrafi işaretli ürünleri ile geliştirilen tarifler uygulandı.

16 katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte, atölye öncesi açıklama yapan Odabaşı, yeni dünya düzeniyle birlikte değişen beslenme alışkanlıklarından ve bu alışkanlıklara en sağlıklı şekilde nasıl ayak uydurulabileceğinden bahsederken, coğrafi işaretli ürünlerimizin değerini bilmemiz gerektiğinin vurgusunu yaptı.

"Memleketimizde geliştirdiğimiz tarifler memleketimize ait olsun istiyoruz" diyen Odabaşı; "Geleneksel mutfağımızda bulunan tarifleri hem bugüne uyarlamak hem de yeni nesil beslenmenin içine entegre etmek adına bu tarz eğitimler veriyoruz. Yeni nesil beslenme derken yeni dünya dinamikleri üzerinden insan sağlığına ekstra hangi besinlerle nasıl dokunabiliriz, hangi yöntemlerle dokunabiliriz bunun derdine düştük. Bir taraftan Bodrum Belediyesi bir taraftan da İDEMA bununla ilgili katılımcılarımızın da fikirleri üzerinden kıymetli bir etkinlik düzenlendi. Bugün tarhanadan galetalar yapacağız, frikten çikolata patlakları yapacağız, mercimekten cips yapacağız. Bahsetmiş olduğum tüm besinler bu ülkenin coğrafi işaretli besinleri. İstiyoruz ki memleketimizde geliştirdiğimiz tarifler, mutlaka memleketimize ait olsun. Bu etkinliğinde nihai amacı budur" ifadelerini kullandı.

Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor

Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor

Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor

Gıda Girişimciliği Programı devam ediyor
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