GIDA DENETİMLERİNDE 1 TON SAĞLIKSIZ ÜRÜN İMHA EDİLDİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi gıda ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda 1 tonu aşkın son kullanma tarihi geçmiş ürün toplanarak imha edildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit edecek durumların önüne geçmek amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 408 paket son kullanma tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koyarak imha eden ekipler, son olarak Müskebi Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda denetim gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimde, 24 farklı ürün olmak üzere toplamda 1 ton 97 kilogram 352 gram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

Tek tek tespit edilen ürünler yasal işlemlerin ardından usulüne uygun şekilde imha edildi.

Gıda depolarında, marketlerde, kafe, restoran, fırın ve manav gibi Bodrum halkının gıdaya erişimi olan işletmelerde denetimlerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde aralıksız devam ettiğini belirten Bodrum Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığı için işletmelerin de hijyen ve tüketim ürünleri konularında gerekli hassasiyeti göstermelerini talep etti.

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