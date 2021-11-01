Gıda denetimleri sürüyor

ANKARA (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan bütün yurtta uygulanan gıda denetim seferberliği sürüyor. Ankara'daki denetimlere, Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de katıldı. Denetimler ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Işıkgece "Denetimlerimiz tamamen tüketicinin sağlığı için yapıyoruz. " dedi. Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'nin bu başlattığı gıda denetimi bütün yurtta sürüyor.

Ankara'daki denetimlere Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de katıldı. Bakan Yardımcısı Işıkgece, denetimin ardından yaptığı açıklamada, başlattığı gıda denetimlerinin bir halkası olan toplu tüketim yerlerinin denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Halk sağlığını en üst düzeyde koruyabilmek adına yılın 365 günü denetimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkgece, şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de 7 bin 300 çalışanımızla yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz. Aldığımız numunelerde mikrobiyolojik analizlere bakıyoruz. Her tüketicinin kendisi denetim noktasında sektörde bir polistir. Bizim ulaşamadığımız veya geciktiğimiz yerlerde ALO 174 hattı üzerinden bizi bilgilendirsinler. Ayrıca 0501 174 0 174 WhatsApp hattımıza da çeşitli ihbarlar geliyor. Buradan da bizim gerekli yerlerde acil eylem almamız gereken noktalarla ilgili her tüketicinin bu konudaki hassasiyeti yüksek olmalı. "

Işıkgece, işletmeye girdiklerinde kişisel hijyen, servis edilen kap kaçağın temizliği ve gıda maddelerinin nasıl saklandığı konularında incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Bu konuda örnek de paylaşan Işıkgece, şunları kaydetti: "Isıtılıp servis edilecek bir dönerin, meyve sebze gibi yıkanarak servis edilmesi gereken bir ürüne çok yakın durduğunu gördük. Dolayısıyla depoda nasıl saklıyorlar, bu ürünler halkımıza nasıl servis ediliyor? Bunların hepsini dikkate alıyoruz. Yüzde 100 sağlıklı ürünlerin halkımızla buluşması için çaba sarf ediyoruz. Özellikle toplu tüketim yerleriyle ilgili denetimlerimizi sıklaştırmış vaziyetteyiz. Halkımızın bizi bilgilendirmesini de çok kritik buluyoruz. "

İncelemeler sonunda firmalara eksikliklerini gidermeleri için 1 haftalık süre tanınıyor. Gerekli koşulları sağlamayan işletmelere cirolarına bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari ve adli para cezasının yanı sıra hapis ve meslekten men gibi cezalar verilebiliyor. ışıkgece ayşe ayşin tarım orman bekir pakdemirli bakan gıda denetim

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