"Gezen Sinema Tırı" Mersinli çocuklarla buluştu - Haberler
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"Gezen Sinema Tırı" Mersinli çocuklarla buluştu

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları iş birliğinde hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", Mersinli çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları iş birliğinde hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", Mersinli çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığının "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi" kapsamında Üç Ocak Ortaokulunda program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", okul bahçesinde konuşlandı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilerle girdikleri tırda film izledi.

Sinema heyecanı yaşayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gezen Sinema Tırı Mersinli çocuklarla buluştu

Gezen Sinema Tırı Mersinli çocuklarla buluştu

Gezen Sinema Tırı Mersinli çocuklarla buluştu

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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