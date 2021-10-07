Gevaş'ta yol yenileme çalışmaları

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesindeki iki caddede yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehirden yapılan bilgilendirmeye göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Atatürk ve Muhsin Görentaş caddelerini yenileyecek.

Bu kapsamda Atatürk Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatan ekipler, kaldırım ve asfalt söküm çalışması yapıyor.

Altyapısı yenilecek olan iki caddede sıcak asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi de yapılacak.

Sezon sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Atatürk ve Muhsin Görentaş caddeleri modern bir görünüme kavuşacak.